Генеральный менеджер «Тампы»: Сергачев стал одним из ведущих игроков команды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 декабря 2019 11:17ХоккейНечаев Юрий

Генеральный менеджер «Тампы»: Сергачев стал одним из ведущих игроков команды

«Тампа» одержала три победы подряд в НХЛ.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа отметил защитника команды Михаила Сергачева.

«За последний месяц он превратился из хорошего, качественного игрока, в игрока, которого мы можем выпустить на лед в любой ситуации. Теперь это один из наших ведущих парней», - цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Сергачев набрал 19 (6+13) очков в регулярном чемпионате.

Напомним, сегодня «Тампа» обыграла «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. После этой победы команда набрала 44 очка и расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

1 января «Тампа» сыграет в гостях против «Баффало».

Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Барти сохранила за собой первое место в итоговом рейтинге WTA в 2019 году Серена Уильямс – спортсменка десятилетия по версии Associated Press Российская теннисистка Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA
Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP Мэйвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за десять лет Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP
Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в Питере Повестка последнего в году исполкома РФС получилась насыщенной. По окончании заседания президент организации прокомментировал все злободневные темы. 24.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений В уходящем году нам не удалось выиграть чемпионат мира, но зато россияне, как никогда, навели шороху в НХЛ. Да и сам сезон в североамериканской лиге получился сверхсенсационным. 27.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский – прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:46 Футбол Гинер в роли Деда Мороза поздравляет всех с наступающим Новым годом
11:32 Хоккей Илья Брызгалов: Матч против сборной США мог сложиться для россиян по-другому
11:17 Хоккей Генеральный менеджер «Тампы»: Сергачев стал одним из ведущих игроков команды
11:03 Футбол Сергей Семак: Дзюба профессионал, он не обращает внимание на оскорбления фанатов
10:44 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» находится на полпути. Нам все еще нужно провести 19 матчей
10:25 Футбол «Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине»
10:00 Теннис Барти сохранила за собой первое место в итоговом рейтинге WTA в 2019 году
09:49 Теннис Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP
09:37 Футбол Дэвид Мойес: Очень рад вернуться. Я скучал по «Вест Хэму»
09:24 Футбол Мойес вновь возглавил «Вест Хэм»
09:10 Хоккей Радулов забросил шайбу в победной игре «Далласа» против «Аризоны» (видео)
08:54 Хоккей Дадонов и Бобровский помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» (видео)
08:35 Хоккей «Айлендерс» одержали победу над «Миннесотой», Варламов отразил 25 бросков (видео)
08:23 Хоккей «Чикаго» в гостях обыграл «Коламбус» (видео)
08:09 Хоккей «Оттава» уступила «Нью-Джерси», Гусев и Анисимов забили по голу (видео)
08:00 «Юлия Ефимова: отражение глубины». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»
01:55 Хоккей Спенсер Найт: Против России трудно играть, но мы смогли показать сегодня хороший хоккей
01:44 Хоккей Александр Хованов: Надеемся, что реализация придет к нам в следующей игре
01:35 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Виннипег», одержав восьмую победу кряду
01:29 Хоккей Тренер сборной США: Тактическая война с Россией? Это просто был хороший хоккейный матч
ДНР и Киев продолжат обмен пленными в 2020 году
Омское ДРСУ-2 выбралось из банкротства
Начала работу комиссия, которая будет отбирать кандидатов в мэры Оренбурга
Власти Удмуртии согласовали рост цен на проезд через камский мост
Итоги недели: предновогодняя суета, диссертационный скандал и пожар в кафе
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика