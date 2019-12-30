Генеральный менеджер «Тампы»: Сергачев стал одним из ведущих игроков команды «Тампа» одержала три победы подряд в НХЛ.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа отметил защитника команды Михаила Сергачева.

«За последний месяц он превратился из хорошего, качественного игрока, в игрока, которого мы можем выпустить на лед в любой ситуации. Теперь это один из наших ведущих парней», - цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Сергачев набрал 19 (6+13) очков в регулярном чемпионате.

Напомним, сегодня «Тампа» обыграла «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. После этой победы команда набрала 44 очка и расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

1 января «Тампа» сыграет в гостях против «Баффало».