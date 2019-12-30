Владислав Гавриков: Несколько ошибок и удаления сломали «Коламбус» в игре против «Чикаго» - Советский спорт
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30 декабря 2019 14:46ХоккейНечаев Юрий

Владислав Гавриков: Несколько ошибок и удаления сломали «Коламбус» в игре против «Чикаго»

«Блю Джекетс» потерпели второе поражение подряд в НХЛ.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал игру своей команды против «Чикаго».

«Несколько ошибок и удаления нас сломали. Шансы были, но мы ими не воспользовались. Нам надо сохранять спокойствие», - приводит слова Гаврикова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Коламбус» в серии буллитов уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:1).

Гавриков провел на льду чуть более 23 минут, отметился результативной передачей и заработал показатель полезности »+1». В активе россиянина 7 (4+3) очков в текущем сезоне.

«Чикаго» набрал 40 очков и расположился на 12-й строчке таблицы Западной конференции. «Коламбус» - 11-й на Востоке (42).

1 января «Чикаго» сыграет в гостях против «Калгари», а «Блю Джекетс» на своем льду примут «Флориду».

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