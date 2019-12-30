«Барыс» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ Встреча прошла в Нур-Султане.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Куньлунь» завершился в пользу хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Корбэн Найт, а также Дастин Бойд. У гостей это сделал Кори Кейн.

Таким образом, команда Андрея Скабелки выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков. Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции. В его активе 48 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Куньлунь» – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Кейн (Райнхарт, Вон), 01:48 – 0:1; Найт (Старченко, Диц), 14:50 – 1:1; Бойд (Петухов, Диц, бол), 17:25 – 2:1