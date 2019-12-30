«Авангард» одержал вторую победу кряду, одолев на выезде «Трактор» Встреча прошла в Челябинске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Авангард» завершился победой гостей со счетом 5:1.

В составе гостей отличились Семен Кошелев, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, а также Кирилл Семенов и Валентин Пьянов. У хозяев это сделал Ярослав Косов.

Таким образом, подопечные Боба Хартли одержали победу во втором поединке кряду и занимают 2-е место в таблице «Востока». В их активе 58 очков. У «Трактора» 35 очков и последняя, 12-я строчка. Сегодняшнее поражение стало вторым кряду для команды Владимира Юрзинова-младшего.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» – «Авангард» – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Косов (Кейлоф, бол), 05:52 – 1:0; Кошелев (Шумаков, Семенов), 31:11 – 1:1; Шумаков (Покка, Бек), 33:01 – 1:2; Войнов (Мартынов, Семенов), 37:40 – 1:3; Семенов (Шумаков), 41:38 – 1:4; Пьянов (Клинкхаммер, Макмиллан), 59:15 – 1:5