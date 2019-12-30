Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ-2020 Встреча прошла в Остраве (Чехия).

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею Германия – Канада завершился в пользу «кленовых листьев» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Нолан Фут, Лиам Фуди, а также Кален Эддисон и Тай Делландреа. У немецкого коллектива единственную шайбу забросил Янник Валенти.

После этой встречи канадцы занимают 1-е место в группе. В их активе 6 очков. Германия расположилась на третьей позиции, набрав 3 очка.

Следующий матч команды проведут 31 декабря. Канадцы сыграют против Чехии, а немцы встретятся со сборной России.

МЧМ-2020. Групповой этап

Германия – Канада – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Фут (Баль), 11:50 – 0:1; Фуди (Делландреа, Макисаак), 32:24 – 0:2; Эддисон (Фут, Козенс, бол), 34:01 – 0:3; Валленти (Штюцле, Шюц, бол), 58:53 – 1:3; Делландреа (ПВ), 59:50 – 1:4