Главный тренер «Куньлуня»: «Барыс» играет в хороший хоккей, чувствуется тренерская рука - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 декабря 2019 21:02ХоккейГичунцев Артур

Главный тренер «Куньлуня»: «Барыс» играет в хороший хоккей, чувствуется тренерская рука

Встреча прошла в Нур-Султане.

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер высказался после гостевого поражения от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

«Перед началом матча меня несколько беспокоило, как мы сумеем провести первые минуты. И жизнь показала, что беспокойство было не напрасным. Мы начали медленно. Еще и проблемы с удалениями. Так мы оказались позади и до конца матча не сумели догнать соперника.

Вообще мне очень нравится приезжать сюда. Здесь прекрасный город, прекрасная арена и очень хорошая команда. Мне нравится играть с «Барысом». Он играет в хороший хоккей, и чувствуется тренерская рука Андрея. В этом сезоне наша серия получилась достаточно увлекательной, мы сыграли 2-2 по победам. Надеюсь, со временем найдем способ обыгрывать «Барыс» чаще», — цитирует Фрейзера пресс-служба «Барыса».

Таким образом, команда Андрея Скабелки выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков. Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции. В его активе 48 очков.

Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир
Новости
22:22 Хоккей «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд в матче с «Йокеритом»
22:13 Хоккей ЦСКА обыграл в Москве ярославский «Локомотив»
21:49 Хоккей Минское «Динамо» уступило рижскому, проиграв 12-й матч кряду
21:37 Хоккей Ларионов оценил игру сборной Германии на МЧМ-2020
21:16 Хоккей Андрей Скабелка: «Куньлунь» играл хорошо
21:02 Хоккей Главный тренер «Куньлуня»: «Барыс» играет в хороший хоккей, чувствуется тренерская рука
20:45 Футбол «Витесс» объявил о назначении нового главного тренера (фото)
20:23 ММА Бои с участием Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»
20:10 Хоккей Швеция одолела Казахстан и выиграла третий матч кряду на МЧМ-2020
19:50 Хоккей Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ-2020
19:37 Хоккей «Авангард» одержал вторую победу кряду, одолев на выезде «Трактор»
19:23 Футбол Влашич опередил Акинфеева в голосовании по выбору лучшего футболиста ЦСКА в декабре
19:12 Хоккей Форвард молодежной сборной России Ртищев не сыграет с Германией
18:52 Хоккей «Барыс» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
18:28 Легкая атлетика ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова
18:10 Футбол Хавбек «Краснодара» Ланин подписал контракт с «Енисеем»
17:48 Футбол Защитник «Торпедо» Самошников покинул команду. Он сообщил о переходе в клуб РПЛ
17:33 Теннис Шарапова получила приглашение на турнир в Брисбене
17:17 Хоккей Каменский – о поражении от США: Сборной России не хватило везения
17:00 Футбол Артур выбыл на три недели, тер Штеген испытывает проблемы с коленом
Мусорный фокус: подмосковные свалки меняют название, но продолжают расти
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Прогноз погоды на новогодние каникулы в Приморье
Виталий Брудный не смог оспорить 10 лет строгача за покушение на Поташкина
Пост замминистра ЖКХ Ростовской области покинул Былков
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика