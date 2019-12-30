Главный тренер «Куньлуня»: «Барыс» играет в хороший хоккей, чувствуется тренерская рука Встреча прошла в Нур-Султане.

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер высказался после гостевого поражения от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).

«Перед началом матча меня несколько беспокоило, как мы сумеем провести первые минуты. И жизнь показала, что беспокойство было не напрасным. Мы начали медленно. Еще и проблемы с удалениями. Так мы оказались позади и до конца матча не сумели догнать соперника.

Вообще мне очень нравится приезжать сюда. Здесь прекрасный город, прекрасная арена и очень хорошая команда. Мне нравится играть с «Барысом». Он играет в хороший хоккей, и чувствуется тренерская рука Андрея. В этом сезоне наша серия получилась достаточно увлекательной, мы сыграли 2-2 по победам. Надеюсь, со временем найдем способ обыгрывать «Барыс» чаще», — цитирует Фрейзера пресс-служба «Барыса».

Таким образом, команда Андрея Скабелки выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков. Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции. В его активе 48 очков.