Ларионов оценил игру сборной Германии на МЧМ-2020 Сегодня, 30 декабря команда уступила канадцам (1:4).

Тренер сборной России Игорь Ларионов высказался об игре команды Германии в преддверии матча группового этапа МЧМ-2020.

«Смотрели первые два периода игры с Канадой, немцы играли очень плотно, играют в консервативный хоккей», – цитирует Ларионова Sport24.ru.

Напомним, матч России и Германии состоится во вторник, 31 декабря и стартует в 17.00 мск.