Минское «Динамо» уступило рижскому, проиграв 12-й матч кряду Встреча прошла на домашней арене белорусского клуба.

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Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение одноклубникам из Минска, одержав победу в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. В составе гостей по шайбе забросили Робертс Мамчицс, а также Картер Эштон.

Таким образом, белорусский клуб уступил в 12-м поединке подярд и занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. В его активе 28 очков. У рижской команды – 29 очков. Она занимает 11-ю строчку.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Гол: Мамчицс (Липсбергс, М. Редлихс), 19:57 – 0:1; Эштон, 53:27 – 0:2