Минское «Динамо» уступило рижскому, проиграв 12-й матч кряду

Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение одноклубникам из Минска, одержав победу в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. В составе гостей по шайбе забросили Робертс Мамчицс, а также Картер Эштон.
Таким образом, белорусский клуб уступил в 12-м поединке подярд и занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. В его активе 28 очков. У рижской команды – 29 очков. Она занимает 11-ю строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Гол: Мамчицс (Липсбергс, М. Редлихс), 19:57 – 0:1; Эштон, 53:27 – 0:2
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай НХЛ-2020. Что будет: конец олимпийской загадке Конечно, вряд ли мы увидим в Кубке Стэнли-2020 такой вал сенсаций, как в прошлом сезоне. Но ведь и сейчас никто не скажет, кто хотя бы в топ-16 участников плей-офф попадет. А следовательно, какой на чемпионате мира в Швейцарии будет наша сборная, сколько в Цюрих приедет энхаэловцев. 27.12.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий