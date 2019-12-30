ЦСКА обыграл в Москве ярославский «Локомотив» Армейцы являются действующим победителем Кубка Гагарина.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Локомотив» завершился в пользу московского клуба – 4:3 ОТ.

В составе красно-синих отличились Константин Окулов (дубль), Максим Мамин, а также Иржи Секач. У гостей это сделали Николай Коваленко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.

Команда Игоря Никитина продолжает занимать 1-е место в на «Западе». В ее активе 63 очка. У «Локо» – 49 очков и 6-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Локомотив» – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Окулов (Марченко), 14:47 – 1:0; Мамин (Вей, Нестеров), 33:37 – 2:0; Коваленко (Алексеев), 39:40 – 2:1; Да Коста (Ткачев, бол), 48:02 – 2:2; Свитов, 51:14 – 2:3; Секач (Киселевич, Окулов), 58:30 – 3:3; Окулов (Шалунов), 64:42 – 4:3