«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд в матче с «Йокеритом» Встреча прошла в Хельсинки.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Витязь» завершился в пользу финского клуба – 4:1.

В составе победителей отличились Брайан О Нилл, Петри Контиола, у которого дубль, а также Петер Регин. Единственную шайбу для «Витязя» забросил Пекка Йормакка.

Таким образом, «Йокерит» занимает 4-е место в таблице «Запада», набрав 55 очков. У «Витязя», который занимает 8-ю строчку, 47 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» – «Витязь» – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Йормакка (Няттинен, Лаюнен), 17:57 – 0:1; О Нилл (Йоэнсуу), 31:06 – 1:1; Контиола (Енсен, Лев), 32:00 – 2:1; Контиола (Йконен, Лехтонен), 37:23 – 3:1; Регин (О Нилл, Лев), 40:43 – 4:1