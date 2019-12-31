«Питтсбург» победил «Оттаву», Малкин оформил дубль и отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Оттава» завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.
Главным героем поединка стал российский форвард Евгений Малкин. Он оформил дубль и отдал голевой пас. Еще 3 (1+2) в составе «пингвинов» набрал Джейк Гюнцель
Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу кряду, а «Сенаторз» проиграли во втором поединке подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Оттава» – 5: (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Малкин (Гюнтцель, Джонсон), 0:27 –1:0; Симон (Бландизи, Хернквист), 11:44 –2:0; Пол (Ярош, Сабурин), 24:21 –2:1; Малкин (Раст, Гюнтцель), 26:02 –3:1; Пол (Браун, Шабо), 35:58 –3:2; Хернквист (Марино, Маккэн), 36:51 –4:2; Гюнтцель (Малкин, Раст), 46:55 –5:2