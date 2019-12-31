Российский защитник Охотюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Нью-Джерси» объявил о подписании контракта новичка с российским защитником Никитой Охотюком. Отмечается, что его соглашение рассчитано на три года.

Напомним, последние три сезона 19-летний хоккеист играл за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67».

В текущем сезоне он провел 9 матчей и отдал 5 голевых передач. В прошлом – 56 матчей и набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+30».