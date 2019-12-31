Российский защитник Охотюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о подписании контракта новичка с российским защитником Никитой Охотюком. Отмечается, что его соглашение рассчитано на три года.
Напомним, последние три сезона 19-летний хоккеист играл за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67».
В текущем сезоне он провел 9 матчей и отдал 5 голевых передач. В прошлом – 56 матчей и набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+30».
НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений В уходящем году нам не удалось выиграть чемпионат мира, но зато россияне, как никогда, навели шороху в НХЛ. Да и сам сезон в североамериканской лиге получился сверхсенсационным. 27.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам В третьем своем матче МЧМ-2020, проходящем в Остраве и Тришинице, сборная России уступила команде США 1:3. Первые две шайбы побывали в наших воротах с интервалом в шесть секунд. 29.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав Гюнтцель стал жертвой (Ев)гения Малкина… …А сам Джино принял удар от Ткачука, Боровицки и Пажо. 31.12.2019 08:29 Хоккей Славин Виталий