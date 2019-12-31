«Питтсбург» – «Оттава». Малкин признан первой звездой матча - Советский спорт
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31 декабря 2019 09:03ХоккейГичунцев Артур

«Питтсбург» – «Оттава». Малкин признан первой звездой матча

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 31 декабря «Питтсбург» обыграл на домашней арене «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2.

В составе победителей лучшим оказался Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и отдал голевой пас, став первой звездой поединка.

Второй звездой признан нападающий «пингвинов» Джейк Гюнцель (1+2), а третьей – его одноклубник Патрик Хернквист (1+1), выступающий на позиции нападающего.

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