Капитан сборной Германии: Нас не интересует положение России Встреча сборных России и Германии состоится во вторник, 31 декабря и стартует в 17.00 мск.

Капитан сборной Германии Мориц Зайдер поделился ожиданиями от встречи с командой Россией в рамках МЧМ-2020.

«Мы просто хотим победить. Нас не интересует положение России, как и других команд. Мы должны восстановиться и подготовиться», – цитирует Зайдера iltalehti.fi.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают предпоследнее, четвертое место в таблице группы В. Немцы замыкают список. В активе обеих команд по три очка.