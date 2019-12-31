Глава КХЛ обрушился с критикой на «Салават Юлаев» за игру на Кубке Шпенглера Уфимский клуб провел три матча и потерпел три поражения.

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко недоволен отношением «Салавата Юлаева» в матчам Кубка Шпенглера. Напомним, подопечные Николая Цулыгина завершили выступление на стадии ¼ финала, уступив чешскому «Оцеларжи» (2:3).

«Лига никогда не препятствовала участию в Кубке Шпенглера своих клубов, оставляя при этом окончательное решение на усмотрение их руководства. Однако, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК «Салават Юлаев», считаю нужным отметить следующее. Мы категорически возражаем против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир в Швейцарию лишь как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя на второй план спортивные результаты. Подобное отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и наносит вред имиджу Лиги», – цитирует функционера пресс-служба КХЛ.