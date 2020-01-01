Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» отыграться в матче с «Эдмонтоном» У российского форварда гол и три результативные передачи.

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«Эдмонтон» нанес поражение «Рейнджерс» (7:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «нефтяников» Джеймс Нил, оформивший хет-трик. Отметим, что к 16-й минуте второго периода «Эдмонтон» выигрывал со счетом 6:0, забив все голы в ворота Александра Георгиева, отразившего 18 из 24 бросков.

Однако после этого «Рейнджерс» отыграли пять шайб подряд, в четырех из них принял участие форвард Артемий Панарин, на счету которого гол и три результативные передачи. Его признали третьей звездой игры. Теперь на счету 28-летнего российского нападающего 55 (22+33) очков при показателе полезности «+21» и 12 минутах штрафа. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Эдмонтон» набрал 46 очков и поднялся на второе место в зоне wild card на Западе. У «Рейнджерс» осталось 42 очка и отставание в семь очков от зоны плей-офф на Востоке.

В следующих матчах 2 января «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Баффало», а «Рейнджерс» – с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Рейнджерс» – 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Голы: Нил, 2. 9 (бол), 34 (бол). Нюджент-Хопкинс, 12. Драйзайтль, 34 (бол). Арчибальд, 36. Ямамото, 59 – Крайдер (Панарин), 40. Строум (Панарин), 45. Стаал (Панарин), 52. Панарин, 53. Зибанежад, 57.

Вратари: Коскинен (28/33) – Георгиев (18/24), Лундквист (6/6).