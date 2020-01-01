«Челси» упустил победу над «Брайтоном» «Синие» пропустили на 84-й минуте.

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«Челси» сыграл вничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) на «Фалмер Стэдиум» в Брайтоне.

На десятой минуте испанец Сесар Аспиликуэта вывел «синих» вперед. Хозяева отыграли на 84-й минуте после гола вышедшего на замену иранца Алирезы Джаханбахша, который забил во втором матче подряд.

«Челси» набрал 36 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Брайтон» с 24 очками сравнялся с «Арсеналом» и «Бернли», с которыми делит 12-14-е места.

Теперь 4 января в Кубке Англии «Брайтон» примет «Шеффилд Уэнсдей», а на следующий день «Челси» сыграет дома с «Ноттингем Форрест».

В другом матче «Астон Вилла» победила в гостях «Бернли» (2:1) и покинула зону вылета.

АПЛ

21-й тур

«Брайтон» – «Челси» – 1:1 (0:1)

Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10.

«Бернли» – «Астон Вилла» – 1:2 (0:2)

Голы: Вуд, 80 – Уэсли, 27. Грилиш, 41.