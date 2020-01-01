Артемий Панарин: Иногда меня узнают в Нью-Йорке, поэтому сдерживаю себя, сильно не хулиганю - Советский спорт
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01 января 2020 19:01ХоккейЛипкин Антон

Артемий Панарин: Иногда меня узнают в Нью-Йорке, поэтому сдерживаю себя, сильно не хулиганю

Форвард проводит первый сезон в «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей популярности в Нью-Йорке.

«Меня в Нью-Йорке не так часто узнают, потому что там много людей, которым хоккей вообще до лампочки, – приводит слова 28-летнего российского нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Много иммигрантов…

Я думал, меня там не будут узнавать вообще, и можно делать свободно что хочешь. Что удивило – иногда это происходит. Поэтому я себя сдерживаю, сильно не хулиганю».

Напомним, 1 июля Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму 81,5 миллиона долларов. В 39 матчах сезона на его счету 55 (22+33) очка при показателе полезности «+21» и 12 минутах штрафа.

Нынешний сезон стал для российского нападающего пятым в НХЛ. До этого он провел по два года в «Чикаго» и «Коламбусе».

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