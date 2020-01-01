Барри Троц: Варламов был великолепен «Айлендерс» нанесли поражение «Вашингтону», а российский голкипер отразил 36 бросков.

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Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3) отметил игру голкипера Семена Варламова.

«Он был великолепен, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – Он сделал важные сэйвы в нужные моменты. У соперника были шансы, они создавали трафик перед воротами, но он достойно сражался».

В матче со своей бывшей командой 31-летний российский вратарь отразил 36 бросков, одержав свою 14-ю победу в сезоне. Дубль в ворота «островитян» оформил форвард Евгений Кузнецов.

Напомним, Варламов провел в «Вашингтоне» три первых сезона в НХЛ (2008-2011).