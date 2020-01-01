Барри Троц: Варламов был великолепен

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3) отметил игру голкипера Семена Варламова.
«Он был великолепен, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – Он сделал важные сэйвы в нужные моменты. У соперника были шансы, они создавали трафик перед воротами, но он достойно сражался».
В матче со своей бывшей командой 31-летний российский вратарь отразил 36 бросков, одержав свою 14-ю победу в сезоне. Дубль в ворота «островитян» оформил форвард Евгений Кузнецов.
Напомним, Варламов провел в «Вашингтоне» три первых сезона в НХЛ (2008-2011).
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Матвей Сафонов: Об участии в Евро-2020 не мечтаю 20-летний вратарь «Краснодара» вместе со своим одноклубником Магомедом-Шапи Сулеймановым стал обладателем приза «Первая пятерка», ежегодно вручаемого лучшему игроку РПЛ. 26.12.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Ибра – в «Милан», Погба – в «Юве», Санчо – в АПЛ? Зимнее трансферное окно в Европе вот-вот откроется. Мы собрали главные слухи. 26.12.2019 23:00 Футбол Безъязычный Алексей Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай