Артемий Панарин – об интервью на английском: Тыркаюсь-пыркаюсь, уж не знаю, понимают меня или нет Форвард проводит пятый сезон в НХЛ.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих успехах в изучении английского языка.

– Чуть получше, но… Не хорошо, – приводит слова 28-летнего российского форварда официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

– Вас в «Рейнджерс» не заставляют по-английски говорить?

– Я как бы начал давать интервью. Но без камеры, на диктофон. Что-то там тыркаюсь-пыркаюсь. Уж не знаю, понимают меня или нет…

Напомним, Панарин проводит пятый сезон в НХЛ. Ранее он по два года выступал за «Чикаго» и «Коламбус», а минувшим летом подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». В 39 матчах за новый клуб Панарин набрал 55 (22+33) очков при показателе полезности «+21» и 12 минутах штрафа.