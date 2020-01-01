Владислав Третьяк: Главные ошибки «молодежки» – это удаления

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира в Чехии.
«Главные ошибки – это удаления, – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка. – А так могу сказать, что у нас есть команда. Победы над сборными Канады и Германии позволили почувствовать уверенность.
Самое главное для нашей сборной теперь – это дисциплина. Команда у нас неплохая, есть лидеры, есть те, кто забивает».
Напомним, на групповом этапе в Остраве сборная России одержала две победы (над Канадой – 6:0 и Германией – 6:1) и потерпела два поражения (от Чехии – 3:4 и США – 1:3) и заняла третье место в группе B.
Теперь 2 января в ¼ финала Россия сыграет со Швейцарией в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).
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