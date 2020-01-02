Сергей Бобровский – о матче с «Коламбусом»: Эмоции странные, сложно их описать Голкипер «Флориды» впервые сыграл в гостях со своей бывшей командой.

Загрузка...

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал об эмоциях от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:4), в котором он провел семь сезонов.

«Эмоции странные, сложно их описать, – приводит слова 31-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Быть тут на другой стороне скамейки странно. Много воспоминаний. Накануне я был в своей старой квартире, несколько раз всплакнул.

Семь лет – долгий срок. Я ценю усилия, которые клуб применял для меня. Был длинный день, было много хороших воспоминаний и немного грусти».

Напомним, Бобровский выступал за «Коламбус» с 2012 по 2019 годы. За это время он дважды стал обладателем «Везина Трофи» (2013, 2017). Минувшим летом он подписал семилетний контракт с «Флоридой» с зарплатой в десять миллионов долларов.

В матче со своей бывшей командой Бобровский отразил 24 из 28 бросков.