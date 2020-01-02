Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике» - Советский спорт
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02 января 2020 00:48ХоккейЛипкин Антон

Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»

«Звезды» отыгрались со счета 0:2.

«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в рамках «Зимней классики» на футбольном стадионе Cotton Bowl.

Форвард «звезд» Александр Радулов забросил победную шайбу, реализовав большинство на шестой минуте третьего периода. Теперь на счету 33-летнего российского форварда 27 (12+15) очков в 38 матчах сезона.

Отметим, что после первого периода «Нэшвилл» вел со счетом 2:0.

«Даллас», одержавший третью победу подряд, набрал 50 очков и сравнялся с занимающим второе место в Центральном дивизионе «Колорадо». У «Нэшвилла», наоборот, третье поражение подряд, «хищники» отстают от зоны плей-офф на четыре очка.

В следующих матчах 3 января «Даллас» примет «Детройт», а 4 января «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Нэшвилл» – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Комо, 39. Янмарк, 41 (бол). Радулов, 46 (бол). Секера, 47 – Дюшен, 6 (бол). Фаббро, 8 (бол).

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