Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России проведет в четверг матч ¼ финала чемпионата мира со Швейцарией.
На групповом этапе Россия одержала две победы – над Канадой (6:0) и Германией (6:1) – и потерпела два поражения – от Чехии (3:4) и США (1:3), – заняв итоговое третье место в группе B. Швейцария выиграла три матча из четырех (у Казахстана – 5:3, Словакии – 7:2 и Финляндии – 5:2), уступив только Швеции (2:5), и стала второй в группе A.
Отметим, что на предыдущем чемпионате мира Россия дважды обыграла Швейцарию (7:4 – на групповом этапе и 5:2 – в матче за третье место).
Матч Швейцария – Россия пройдет на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).
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