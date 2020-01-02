Владимир Плющев: Швейцария – уже не та команда для битья, которую можно недооценивать Россия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о сборной Швейцарии, с которой Россия сыграет в ¼ финала молодежного чемпионата мира в Тршинеце.

«Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей и в рейтинге идут вверх, – приводит RT слова Плющева. – У них хорошие молодежная и юношеская сборная – это уже не те команды для битья, которые можно недооценивать».

Напомним, на групповом этапе сборная России заняла третье место в группе B, тогда как Швейцария стала второй в группе A, обыграв в заключительном матче Финляндию (5:2).

Матч Швейцария – Россия пройдет 2 января на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).