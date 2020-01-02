Стал известен состав молодежной сборной России на матч со Швейцарией Начало игры – 14:30 (мск).

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин определился с составом команды на матч ¼ финала молодежного чемпионата мира со Швейцарией.

Россия:

Аскаров (Мифтахов);

Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;

Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;

Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Соркин – Круглов, Грошев.

Напомним, в предыдущих матчах на турнире сборная России одержала в Остраве две победы – над Канадой (6:0) и Германией (6:1) – и потерпела два поражения – от Чехии (3:4) и США (1:3), выйдя в плей-офф с третьего места в группе B. Швейцария стала второй в группе A.

Матч Швейцария – Россия пройдет 2 января на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).