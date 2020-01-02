Александр Радулов – о «Зимней классике»: Круто играть в таких условиях, побольше бы таких матчей Форвард «Далласа» забросил победную шайбу в матче на открытом воздухе.

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Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился впечатлениями от участия в «Зимней классике».

В первый день нового года «Даллас» одержал волевую победу над «Нэшвиллом» (4:2) на футбольном стадионе Cotton Bowl в присутствии 85 630 зрителей.

«Не мог представить, что будет столько болельщиков, – сказал 33-летний российский нападающий в интервью официальному сайту лиги. – В начале сезона нам говорили, что все билеты распроданы, но все равно до последнего в это не верилось. Все-таки погода часто менялась: то жарко, то дождь. Все было в подвешенном состоянии, было непонятно, как все пройдет.

Но утром стало понятно, что с погодой повезло. Было бы жарче, не знаю, что было бы со льдом. Все прошло удачно: я думаю, болельщики получили много положительных эмоций. Вообще круто играть в таких условиях, побольше бы таких матчей».

Отметим, что Радулов забросил победную шайбу, реализовав большинство на шестой минуте третьего периода. При этом «звезды» отыгрались со счета 0:2.

Теперь у Радулова 27 (12+15) очков в 38 матчах сезона при показателе полезности «+14» и 34 минутах штрафа.