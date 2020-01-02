Женская молодежная сборная России завоевала бронзу чемпионата мира В матче за третье место Россия разгромила Финляндию.

Женская молодежная сборная России крупно обыграла Финляндию (6:1) и стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

Хет-трик в составе российской команды оформила Кристина Глухарева, по голу забили Вита Понятовская, Илона Маркова и Анна Свиридова.

Отметим, что молодежная сборная России в третий раз завоевала бронзу чемпионата мира. Ранее это удавалось в 2015 и 2017 годах.

В финале турнира также в четверг сыграют Канада и США.

Братислава (Словакия)

Молодежный чемпионат мира (U18)

Женщины

Плей-офф

Матч за 3-е место

Россия – Финляндия – 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Голы: Глухарева, 13, 29, 60. Понятовская, 19. Маркова, 44. Свиридова, 55 – Салонен, 46.