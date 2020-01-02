МЧМ-2020. Швейцария – Россия – 1:3. Видеообзор матча - Советский спорт
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02 января 2020 17:30ХоккейАбушкин Руслан

МЧМ-2020. Швейцария – Россия – 1:3. Видеообзор матча

Видео всех голов четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира.

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