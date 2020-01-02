Егор Замула: Хорошо, что сегодня мы мало ошибались В четвертьфинале россиянин отметился результативной передачей.

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал итоги четвертьфинальной встречи чемпионата мира, в которой Россия обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

– Соперник играл быстро, но сегодня мы были лучше и заслуженно идем дальше. Другая арена, надо было почувствовать лед, после одной тренировки сложно сразу вкатиться. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше. Аскаров – просто красавец! Уверенность в большинстве была и раньше. Мы знаем, что забьем в нужный момент. Сейчас уже игры на вылет – хорошо, что сейчас забиваем. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше бросать и голы придут. Надеемся, так и дальше будет, – цитирует Замулу Sport24.ru.

Отметим, что Сборная России стала первым полуфиналистом турнира и вошла в четверку лучших на молодежных чемпионатах мира в девятый раз за последние десять лет.

В других четвертьфиналах сыграют: Канада – Словакия (17:00), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.