Григорий Денисенко: Неважно, с кем играть в полуфинале В сегодняшней игре российский форвард отметился двумя результативными передачами.

Загрузка...

Нападающий молодежной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале чемпионата мира.

– Свою игру не буду оценивать, ребята все молодцы. Аскаров молодчик тоже. Тяжелый матч, опять удалений много. Пора с этим заканчивать. С Ховановым получилось сыграть в пас сегодня. Утром встали, мало проспали. Немного непривычно было, но ничего. Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, все остальное без разницы. Все соперники сильные, нам неважно с кем играть, – цитирует Денисенко портал Sport24.ru.

Отметим, что другие четвертьфиналы пройдут сегодня. Пары выглядят следующим образом: Канада – Словакия (17:00), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.