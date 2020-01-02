Валерий Брагин: В большинстве мы могли забивать больше Две из трех шайб российской сборной в сегодняшней встрече были заброшены в неравных составах.

Загрузка...

Главный тренер российской сборной Валерий Брагин прокомментировал итог четвертьфинальной встречи чемпионата мира, в котором Россия победила Швейцарию со счетом 3:1.

– Мне понравилась игра в неравных составах. Но могли в большинстве забивать и больше. Меньшинство здорово сработало, моментами в целом играли неплохо. Чувствовалась важность матча, она немножко сковывала. Денисенко с Ховановым часто заигрывались. Моментами было все правильно, но моментами тоже не все гладко. Пока разбивать их связки мы не будем, – цитирует Брагина ТАСС.

Следующий соперник сборной России определится по итогам всех четвертьфиналов. Пары выглядят следующим образом: Канада – Словакия (17:00), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.