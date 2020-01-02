Александр Кожевников: Россия провалила второй период, но ничего страшного в этом нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением по поводу сегодняшней победы сборной России над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.
– Сборная не очень хорошо провела второй период? Ну и что? Команда выиграла матч? Выиграла, со счётом 3:1. Молодежный чемпионат мира, тем более, в плей-офф – это всегда множество эмоций, здесь все играют по-другому. Естественно, эмоции сейчас у них другие. Да, провалили второй период, но ничего страшного в этом нет. Из плюсов в игре команды хотел бы отметить, что сегодня у нее было меньше концентрации на игре в обороне. Помогли вратарю очень хорошо сыграть, одну шайбу пропустил человек. Это означает, что пока всё работает. Других вариантов попросту нет, – цитирует Кожевникова All Hockey.
Отметим, что полуфинальные встречи запланированы на 4 января, а матч за третье место и финал – на 5 января.
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