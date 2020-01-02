Вячеслав Быков: У сборной России есть все шансы, чтобы попасть в финал Он считает, что российская команда была психологически хорошо подготовлена к четвертьфинальной встрече.

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал результат четвертьфинальной встречи между Россией и Швейцарией (3:1) в рамках молодежного чемпионата мира.

– Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным проделал хорошую подготовительную психологическую работу в плане настроя. Не секрет, что швейцарцы – это не канадцы и американцы, но недооценка соперника может стоить очень дорого. Сегодня я увидел, что ребята были хорошо настроены. Но надо сказать, что и швейцарцы играли достаточно хорошо, очень компактно, уверенно. Четвертьфинал – это всегда один из самых сложных матчей, когда ты либо продолжаешь играть в плей-офф, либо уезжаешь домой. На данном этапе слабых команд уже нет. Я думаю, что у наших ребят есть все шансы, чтобы играть в финале, – цитирует Быкова ТАСС.

Отметим, что пары полуфиналов будут определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа. Помимо России в полуфинал вышла сборная Канады, обыгравшая Словакию со счетом 6:1. В оставшихся четвертьфинальных встречах сыграют: США – Финляндия (19.30 мск) и Швеция – Чехия (22.00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.