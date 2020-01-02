Панарин – третья звезда НХЛ по итогам декабря В 14 матчах россиянин отметился 22 очками по системе «гол+пас».

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил тройку лучших хоккеистов по итогам декабря. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой лиги.

В прошлом месяце 28-летний форвард набрал 22 (10+22) очка в 14 матчах, став лучшим бомбардиром месяца во всей лиге. Отметим, что в своем первом сезоне за «Рейнджерс» Панарин второй месяц подряд смог набрать не менее 20 очков (23 – в ноябре), став вторым игроков в истории клуба после Яромира Ягра (ноябрь и декабрь 2005-го), кто добился подобного достижения.

Первой звездой декабря был признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 22 (6+16) очка в 13 матчах. Второе место занял голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри – его команда одержала наибольшее количество побед в лиге (восемь). Также он стал вторым по проценту отраженных бросков (94,7%).