Стал известен соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира Подопечные Валерия Брагина сыграют против шведов.

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Завершилась последняя четвертьфинальная встреча в рамках молодежного чемпионата мира, в котором хозяева турнира – сборная Чехии – проиграла Швеции со счетом 0:5.

В составе победителей шайбами отметились Нильс Хегландер (14-я и 21-я минуты), Хуго Густафссон (16), Давид Густафссон (51) и Виктор Седестрем, реализовавший буллит в третьем периоде (45).

Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Швеция – Россия

Канада – Финляндия

Обе встречи пройдут 4 января в Остраве. Сборная России сыграет со шведами в 17.00 по московскому времени, а матч между Канадой и Финляндией начнется в 21.00.

Отметим, что пары полуфиналов были определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.

Матчи за третье место и финал пройдут 5 января.