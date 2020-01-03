Стал известен соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира

Завершилась последняя четвертьфинальная встреча в рамках молодежного чемпионата мира, в котором хозяева турнира – сборная Чехии – проиграла Швеции со счетом 0:5.
В составе победителей шайбами отметились Нильс Хегландер (14-я и 21-я минуты), Хуго Густафссон (16), Давид Густафссон (51) и Виктор Седестрем, реализовавший буллит в третьем периоде (45).
Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Швеция – Россия
Канада – Финляндия
Обе встречи пройдут 4 января в Остраве. Сборная России сыграет со шведами в 17.00 по московскому времени, а матч между Канадой и Финляндией начнется в 21.00.
Отметим, что пары полуфиналов были определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.
Матчи за третье место и финал пройдут 5 января.
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