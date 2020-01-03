Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Монреалем» (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на своем льду уступил «Тампе» со счетом 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).
Все голы в матче были забиты в первой половине первого периода. Победную шайбу на девятой минуте забросил Никита Кучеров. В активе россиянина 42 (14+28) очка в текущем сезоне.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Михаил Сергачев очков не набрал.
В таблице Восточной конференции «Тампа» расположилась на восьмой строчке. Команда набрала 48 очков. «Монреаль» - 13-й (42).
5 января «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Оттавой», а «Канадиенс» на своем льду примут «Питтсбург».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Питри, 6 — Стэмкос, 1. Кучеров, 9.