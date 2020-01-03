Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» (видео) «Девилз» одержали третью победу подряд.

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«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Форвард гостей Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин помог отличиться Пи Кей Суббэну во втором периоде. В 37 матчах текущего сезона российский нападающий набрал 24 (7+17) очка.

Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 29 бросков из 31.

«Девилз» набрали 36 очков и занимают 15-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» - третьи (53).

5 января «Нью-Джерси» на своей площадке сыграет с «Колорадо», а «Айлендерс» в гостях встретятся с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Нельсон, 28 — Суббэн (Гусев), 39. Хишир, 42.