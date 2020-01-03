Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» (видео)

«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Форвард гостей Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин помог отличиться Пи Кей Суббэну во втором периоде. В 37 матчах текущего сезона российский нападающий набрал 24 (7+17) очка.
Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 29 бросков из 31.
«Девилз» набрали 36 очков и занимают 15-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» - третьи (53).
5 января «Нью-Джерси» на своей площадке сыграет с «Колорадо», а «Айлендерс» в гостях встретятся с «Торонто».
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