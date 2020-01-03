Дадонов набрал три очка в победном матче «Флориды» против «Оттавы» (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» - «Флорида» завершился поражением хозяев со счетом 3:6 (2:1, 0:4, 1:1).
Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Евгений Дадонов. В активе россиянина дубль и голевая передача. Форвард был признан первой звездой матча. В текущем сезоне Дадонов набрал 32 (16+16) очка.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.
В таблице Восточной конференции «Пантерз» набрали 47 очков и занимают девятое место. «Сенаторз» - 14-е (37).
4 января «Флорида» сыграет в гостях против «Баффало», а «Оттава» примет «Тампу» 5 января.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Флорида» — 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Голы: Эннис, 11. Терни, 16. Браун, 58 — Дадонов, 2 (бол.), 29 (бол.). Аккьяри, 31. Ватрано (Дадонов), 40. Севьюр, 40. Юбердо, 59 (п.в.).