Дадонов набрал три очка в победном матче «Флориды» против «Оттавы» (видео) «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» - «Флорида» завершился поражением хозяев со счетом 3:6 (2:1, 0:4, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Евгений Дадонов. В активе россиянина дубль и голевая передача. Форвард был признан первой звездой матча. В текущем сезоне Дадонов набрал 32 (16+16) очка.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

В таблице Восточной конференции «Пантерз» набрали 47 очков и занимают девятое место. «Сенаторз» - 14-е (37).

4 января «Флорида» сыграет в гостях против «Баффало», а «Оттава» примет «Тампу» 5 января.

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«Оттава» — «Флорида» — 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

Голы: Эннис, 11. Терни, 16. Браун, 58 — Дадонов, 2 (бол.), 29 (бол.). Аккьяри, 31. Ватрано (Дадонов), 40. Севьюр, 40. Юбердо, 59 (п.в.).