«Рейнджерс» уступили «Калгари», Бучневич сделал результативную передачу (видео) Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.

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«Калгари» обыграл «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0).

В составе гостей результативную передачу на свой счет записал нападающий Павел Бучневич. Его одноклубник, Артемий Панарин, результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности »-3».

Голкипер Александр Георгиев на лед не выходил.

«Калгари» набрал 47 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» - 12-е на Востоке (42).

5 января команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Ванкувера», а на следующий день «Флэймз», также на выезде, встретятся с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — Рейнджерс» — 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Голы: Годро, 5. Баклунд, 8 (мен.). Райан, 14. Монахан, 29 — Труба (Бучневич), 8 (бол.). Хытил, 9 (бол.). Какко, 26.