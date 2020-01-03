«Рейнджерс» уступили «Калгари», Бучневич сделал результативную передачу (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 января 2020 09:19ХоккейНечаев Юрий

«Рейнджерс» уступили «Калгари», Бучневич сделал результативную передачу (видео)

Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.

«Калгари» обыграл «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0).

В составе гостей результативную передачу на свой счет записал нападающий Павел Бучневич. Его одноклубник, Артемий Панарин, результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности »-3».

Голкипер Александр Георгиев на лед не выходил.

«Калгари» набрал 47 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» - 12-е на Востоке (42).

5 января команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Ванкувера», а на следующий день «Флэймз», также на выезде, встретятся с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Калгари» — Рейнджерс» — 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Голы: Годро, 5. Баклунд, 8 (мен.). Райан, 14. Монахан, 29 — Труба (Бучневич), 8 (бол.). Хытил, 9 (бол.). Какко, 26.

Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл Рождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой. 29.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
«Вегас» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал два очка (видео) «Колорадо» разгромил «Сент-Луис», Ничушкин отметился голевой передачей (видео) «Рейнджерс» уступили «Калгари», Бучневич сделал результативную передачу (видео)
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира Невероятный матч случился в Эдмонтоне. Возможно, лучший в ушедшем десятилетии. 01.01.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:58 Хоккей «Вегас» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал два очка (видео)
09:39 Хоккей «Колорадо» разгромил «Сент-Луис», Ничушкин отметился голевой передачей (видео)
09:19 Хоккей «Рейнджерс» уступили «Калгари», Бучневич сделал результативную передачу (видео)
09:02 Хоккей Дадонов набрал три очка в победном матче «Флориды» против «Оттавы» (видео)
08:47 Хоккей Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс» (видео)
08:32 Хоккей Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Монреалем» (видео)
08:17 Хоккей «Коламбус» обыграл «Бостон», Гавриков сделал результативную передачу (видео)
00:49 Футбол «Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионате
00:35 Хоккей Стал известен соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира
00:00 Футбол Кулушевски перешел в «Ювентус»
23:48 Футбол Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года
23:24 Футбол Манджукич – о переходе в «Аль-Духаиль»: Присутствие Бенатия здесь очень важно
23:04 Хоккей Панарин – третья звезда НХЛ по итогам декабря
22:45 Футбол Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»
22:29 Футбол Макаров не перейдет в «Рубин»
22:17 Футбол Алиссон – лучший бразильский футболист 2019 года, выступающий в Европе
22:03 Хоккей Финляндия обыграла США и стала третьим полуфиналистом молодежного чемпионата мира
21:40 Футбол «Спартак» не отпустил Айртона в сборную Бразилии
21:19 Футбол Источник: Кудряшов подпишет контракт с «Антальяспором» на 1,5 года
21:00 Футбол Семеду может покинуть «Барселону»
Новогодние речи политиков: скрепы разные нужны, скрепы разные важны...
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Режим ЧС в Охотском районе. Нагонная волна натворила бед в Хабаровском крае
Вася Ложкин: «Если рисовать то, что я хочу, никто бы на эти картины не смотрел»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика