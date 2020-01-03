«Вегас» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал два очка (видео) «Вегас» одержал третью победу подряд.

«Вегас» оказался сильнее «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 (4:2, 1:1, 0:1).

Защитник гостей Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 23 очка (9+14) в 40 матчах текущего сезона.

Нападающий Михаил Воробьев очков не набрал.

«Вегас» набрал 52 очка и поднялся на третье место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» - седьмая на Востоке (49).

5 января «Вегас» на своем льду примет «Сент-Луис», а «Флайерз» сыграют в гостях против «Аризоны».

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«Вегас» — «Филадельфия» — 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)

Голы: Теодор, 9. Пачиоретти, 11, 18. Меррилл, 12. Глэсс, 30 — Жиру, 8. Конечны, 15. Кутюрье, 33 (Проворов), 41 (Проворов).