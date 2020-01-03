Андрей Василевский: «Тампа» проделала хорошую работу в игре против «Монреаля» «Лайтнинг» одержали пятую победу подряд.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский поделился эмоциями после матча против «Монреаля».

«Мне легче играть с 30-40 бросками, чем с 10, - цитирует Василевского официальный сайт НХЛ. - Я чувствовал себя хорошо, мы отлично справились с блокировкой бросков, были продуктивны на синей линии в единоборствах, так что проделали хорошую работу».

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на своем льду уступил «Тампе» со счетом 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

В таблице Восточной конференции «Тампа» расположилась на восьмой строчке. Команда набрала 48 очков. «Монреаль» - 13-й (42).

5 января «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Оттавой», а «Канадиенс» на своем льду примут «Питтсбург».