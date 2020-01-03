Главный тренер «Тампы»: Василевский выручил нас, когда мы в этом нуждались «Лайтнинг» одержали пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер похвалил вратаря команды Андрея Василевского после матча с «Монреалем».

«Василевский был в игре и выручил нас, когда мы в этом нуждались, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ. - Он сделал пару неплохих сэйвов и отличный на Доми в первом периоде. Мне не нравилось, что мы так сильно полагались на него в конце второго периода».

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на своем льду уступил «Тампе» со счетом 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

В таблице Восточной конференции «Тампа» расположилась на восьмой строчке. Команда набрала 48 очков. «Монреаль» - 13-й (42).

5 января «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Оттавой», а «Канадиенс» на своем льду примут «Питтсбург».