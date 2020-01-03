Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

В игре против «Сент-Луиса» (7:3) он набрал 4 (1+3) очка.

Вильям Нюландер из «Торонто» назван второй звездой.

Нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу в матче против «Виннипега» (6:3).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня.

В матче против «Оттавы» (6:3) форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.