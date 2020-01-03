Андрей Василевский: Проще играть, когда по твоим воротам бросают 30 раз, а не 10 Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:1).

- Я чувствовал себя хорошо. Было много бросков, поэтому я оставался в игре все время. Проще играть, когда по твоим воротам бросают 30 раз, а не 10. Я действительно чувствовал себя хорошо, мы отлично справились с бросками соперника, - цитирует Василевского ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лайтнинг».

Добавим, что в этой встрече Василевский отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча.