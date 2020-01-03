«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин (11-я и 24-я минуты) и Андрей Нестрашил (35). У екатеринбургского клуба отличились Алексей Василевский (5) и Анатолий Голышев (54).

Добавим, что в следующем матче «Металлург» дома примет «Сибирь», а «Автомобилист» на своем льду встретится с «Нефтехимиком».