«Витязь» одержал волевую победу над «Спартаком», прервав свою серию из четырех поражений кряду Хоккеисты «Витязя» обыграли «Спартак» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В составе подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Якуб Ержабек (3-я минута), Павел Воробей (28) и Данила Моисеев (43), у московской команды отличились Федор Малыхин (6) и Илья Зубов (19).

После этой игры «Витязь», прервавший серию из четырех поражений, набрал 49 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак», потерпевший второе поражение кряду, с 54 очками занимает пятое место.

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против московского «Динамо», а «Витязь» дома встретится с «Адмиралом».