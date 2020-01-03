Московское «Динамо» на своем льду всухую обыграло «Куньлунь» Хоккеисты «Динамо» обыграли «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

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В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Андрей Алексеев (32-я минута) и Теэму Пулккинен (52).

Отметим, что голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 26 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Динамо» набрало 58 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» с 48 очками занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет против «Спартака», а «Куньлунь» в гостях встретится с «Локомотивом».