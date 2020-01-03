«Трактор» в гостях разгромил «Торпедо» Хоккеисты «Трактора» крупно обыграли «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

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В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Лукаш Седлак (1-я минута), Ярослав Косов (5), Александр Авцин (8), Артем Михеев (41), Вячеслав Основин (51) и Александр Шаров (56), у нижегородцев отличился Станислав Бочаров (16).

После этой игры «Трактор» набрал 37 очков и продолжает занимать 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» с 48 очками занимает восьмое место на «Западе».

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет против «Ак Барса», а «Торпедо» на своем льду встретится с «Адмиралом».