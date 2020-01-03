«Адмирал» на выезде уступил «Авангарду», потерпев четвертое поражение кряду Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан (7-я минута), Сергей Шумаков (28), Свен Андригетто (45) и Семен Ручкин (51), у дальневосточной команды отличился Мартин Бакош (53).

После этой игры «Авангард» набрал 60 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками занимает на «Востоке» девятое место.

В следующем матче «Авангард» дома встретится с «Барысом», а «Адмирал» на выезде сыграет против «Витязя».